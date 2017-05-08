إخلاء محطة للقطارات في باريس

إنذار أمني يسبب بإخلاء محطة "جار دي نور"

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LBCI News Lebanon

أخلت الشرطة الفرنسية محطة "جار دي نور" للقطارات في باريس ليل الاثنين وطوقت المنطقة بسبب إنذار أمني.

وذكر شاهد من رويترز في الموقع إنه كان هناك ما لا يقل عن عشر عربات للشرطة خارج المحطة الواقعة في وسط باريس.

ولم تذكر السلطات تفاصيل بشأن العملية.