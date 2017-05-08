البيت الأبيض: اعتقال كوريا الشمالية مواطنا أميركيا "يبعث على القلق"

ارتفاع عدد الأميركيين الذين تعتقلهم بيونجيانغ إلى أربعة

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LBCI News Lebanon

رأى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن اعتقال كوريا الشمالية مواطنا أميركيا آخر أمر "يبعث على القلق" وسط توتر متزايد بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم هاك سونغ، الذي يعمل لدى جامعة بيونجيانغ للعلوم والتكنولوجيا، اعتقل يوم السبت للاشتباه في قيامه "بأعمال عدائية" ضد الدولة.

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وهناك أربعة مواطنين أميركيين محتجزون في كوريا الشمالية التي لا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية معها ولا تزال من الناحية النظرية في حالة حرب منذ الصراع الكوري بين عامي 1950 و1953.



