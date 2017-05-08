اسرار الصحف 09-05-2017

المستقبل

يقال

إنّ السفارات الفرنسية في عدد من الدول العربية والإسلامية عكست في تقارير رفعتها أمس للكي دورسيه ارتياح هذه الدول لفوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية.

الجمهورية

تستعدّ جهة سياسية فاعلة لطرح تصوُّر لحلّ مرحلي لقضية حسّاسة في حال تعذُّر الإتفاق على حلّ نهائي لها خلال أسابيع.

عُلم أن اعتراضات على ملف إنمائي في إجتماع لجنة المال والموازنة، شملت معظم النواب، بمن فيهم من ينتمي الى تيارات سبق ووافقت على الخطة في مجلس الوزراء.

قال أحد الوزراء إنه فشل في الحصول على جواب واضح من مسؤول كبير حول موقف إتخذه في الآونة الأخيرة.

البناء

لم يستغرب نائب بارز رفض التيار الوطني الحرّ السير مجدّداً بقانون الستين، بعدما كان هو من رفع لواءه في الدوحة، ذلك لأنّ التيار يعرف جيداً أنّ عدد أعضاء كتلته سينقص ليس بسبب تراجع في شعبيته، بل بسبب الاتفاق مع "القوات اللبنانية"، فكتلة التيار مكوّنة اليوم من 20 نائباً يمثلون أقضية بعبدا والمتن وكسروان وجبيل وجزين، وسيجد نفسه مضطراً للتخلي عن بعض مقاعده لمصلحة مرشحين من حزب القوات، فيما طموح الثنائي المسيحي ينصبّ على الترويج لقانون انتخابي يمكّنهما من الحصول على أكثر من خمسين مقعداً…