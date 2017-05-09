أخبار دولية
09 أيار 2017
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حكم بالسجن لسنتين على حاكم جاكرتا

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حكم بالسجن لسنتين على حاكم جاكرتا

حكمت محكمة في جاكرتا على رئيس بلدية العاصمة الاندونيسية المسيحي باسوكي تاهاجا بورناما الملقب بأهوك بالسجن لسنتين  بعد ادانته باهانة الاسلام، في ختام مسلسل قضائي طويل .

 

 واوضح القاضي دويارسو بودي سانتيارتو امام المحكمة ان رئيس البلدية الذي هزم في نهاية نيسان في الانتخابات لكنه يبقى في منصبه حتى تشرين الاول المقبل "ادين بالتجديف وحكم عليه بالسجن لسنتين".

 
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 واشار القاضي الى انه امر بتوقيف رئيس البلدية الذي حوكم بعدما صرح ان تفسير بعض علماء الدين لآية في القرآن تعتبر أن انتخاب حاكم مسلم واجب على المسلمين، خطأ.

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