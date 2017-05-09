طقس لبنان... موجة حرّ وتتجدد

كيف ستكون أحوال الطقس في الأيام المقبلة؟

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LBCI News Lebanon

تؤثر موجة حر متوسطة الفعالية على لبنان اليوم لتنحسر يوم الخميس والجمعة وتتجدد نهاية الأسبوع، في إشارة الى ان مصدر الكتل الحارة هي المنطقة الواقعة بين السواحل المصرية وشبه جزيرة سيناء.

الثلاثاء 9 أيار: يتحول الطقس الى حار وجاف حتى على المرتفعات والاجواء تكون غائمة جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 20 و 32 درجة بالتوازي مع انخفاض الرطوبة واحتمال تواجد بعض الغبار في الأجواء.

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الأربعاء 10 أيار: يستمر الطقس الحار والجاف مع استمرار درجات الحرارة فوق معدلاتها والتي تتراوح ساحلا بين 21 و 33 درجة والرطوبة تبقى منخفضة مع تواجد بعض الغبار في الأجواء.

الخميس 11 أيار: تنحسر الكتل الحارة وتعود درجات الحرارة الى الانخفاض مجددا بالتوازي مع ارتفاع الرطوبة والحرارة المتوقعة ساحلا بين 16 و 26 درجة.