ترودو من أصل سوري!

جاستن ترودو ولد يوم 4 أيار

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LBCI News Lebanon

خرج لاجئ سوري في كندا وزوجته عن المألوف في الاسم الذي أطلقاه على مولودهما الجديد الذي أبصر النور بعيدا عن بلاده. وسمى الزوجان مولودهما على اسم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، امتنانا لمبادرته بالسماح للاجئين بدخول بلاده.

تورونتو ستار" أن جاستن ترودو آدم بيلان ولد يوم 4 أيار في أحد مستشفيات كالغاري بمقاطعة ألبرتا. وأوردت صحيفة "" أن جاستن ترودو آدم بيلان ولد يوم 4 أيار في أحد مستشفيات كالغاري بمقاطعة ألبرتا.

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وكان والداه عفراء ومحمد بيلان قد قدما إلى كندا من سوريا التي مزقتها الحرب مع طفليهما العام الماضي.

وقالت عفراء للصحيفة إن عائلتها تحب ترودو وتقدره، وإنه السبب في وجودهم في كندا، مشيرة الى ان جاستن ترودو الصغير هو أول مواطن كندي في العائلة، وقد سبقهم إلى الحصول على الجنسية الكندية.

وقالت الحكومة الكندية إن اكثر من 40 ألف سوري وصلوا إلى البلاد منذ تشرين الثاني 2015.