بري: اللعب بالطائفية لا يعني أن الطوائف لعبة والوطن ملعب

بيان صادر عن بري

Lebanon, news ,lbci ,أخبار طائفية, قانون, لبنان,بري,بيان صادر عن بري

LBCI News Lebanon

استبق رئيس المجلس النيابي نبيه بري لقاء الاربعاء النيابي ببيان جاء فيه:" ليس المطلوب الانتقال من سجن سيئ الى سجن أسوأ من قانون الستين الى قانون طائفي فالتلاعب بالطائفية لا يعني أن الطوائف لعبة والوطن ملعب".

ونقل نواب بعد لقاء الأربعاء عن الرئيس بري قوله أنه سيؤجل جلسة 15 أيار إذا لم يكن هناك اتفاق على اقتراح قانون انتخاب للتصويت عليه في مجلس النواب.

الإعلان