بري يقدم الماء والملح للنواب...

بري في لقاء الاربعاء

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LBCI News Lebanon

قدم رئيس المجلس النيابي نبيه بري للنواب في مستهل لقاء الاربعاء ماء وملحاً تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين وثورة الماء والملح وقال: "نحن كنا دائما السباقين للانسجام مع مبادئ الثورة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".



وأثنى بري على ما قام به الرئيس سليم الحص ورآه في موقع تقدير عال ووصف صومه بصياميْن: "صوم مع الأسرى والصوم عن الحياة".

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