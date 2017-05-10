بري يقدم الماء والملح للنواب...

قدم رئيس المجلس النيابي نبيه بري للنواب في مستهل لقاء الاربعاء ماء وملحاً تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين وثورة الماء والملح وقال: "نحن كنا دائما السباقين للانسجام مع مبادئ الثورة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأثنى بري على ما قام به الرئيس سليم الحص ورآه في موقع تقدير عال ووصف صومه بصياميْن: "صوم مع الأسرى والصوم عن الحياة".
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