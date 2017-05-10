هكذا انتقم 3 شبان سوريين بعد خلافات شخصية!

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تمكنت دورية من مديرية جبل لبنان الاقليمية، من القبض على 3 شبان من التابعية السورية، أقدموا على خطف مواطنهم محمد صالح أحمد في بلدة الدامور، قرب جامعة MUBS، مدعين أنهم عناصر من جهاز أمني، وفروا به الى جهة مجهولة، مستقلين سيارة من نوع كيا خضراء اللون، مجهولة باقي المواصفات.بعد مراجعة مراكز الاجهزة الأمنية في المنطقة المذكورة من قبل المكتب الاقليمي لأمن الدولة، تبين أن الخاطفين انتحلوا صفة عناصر أمنيين، وأقدموا على خطف المدعو محمد صالح أحمد وضربه، إنتقاما منه بسبب خلافات شخصية.وتم تحرير المدعو محمد صالح أحمد من قبضة الخاطفين السوريين الثلاثة الذين أوقفوا رهن التحقيق بتهمة الخطف وادعاء صفة أمنية وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.