حرقوا أغنيات نجوى كرم فرمتها.. "مش حلو!"

نجوى كرم: ما تسموا حالكن فنانين.. عيب!

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LBCI News Lebanon

أثارت أغنية "آه من الغرام" الّتي أطلقتها الفنانة نجوى كرم أخيراً جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تشابه عنوانها وكلماتها بأكثر من أغنية كانت قد طُرحت سابقاً مثل "معقول الغرام" و"غلبني الغرام" وغيرها.

وتحوّل الجدل الحاصل بسبب أغنية "آه من الغرام" إلى إنتقاداتٍ لاذعة وهجوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الّذي دفع عدد كبير من معجبي شمس الغنية اللبنانية بإعادة نشر مقابلة لنجمتهم المفضلة أجرتها العام الماضي كشفت فيها الكثير آنذاك.

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رفضت نجوى كرم يومها الكشف عن إسم الألبوم فقالت "في ناس قلت الأغاني قدّامهم لقيتهم عاملين أغاني متلها.. حرقولي ياها كبّيتها". وتابعت "مش حلو، مش حلو... إذا ما بدكن تتعاملوا مع مبدعين ما تسموا حالكن فنانين. عيب إذا أنا بسمعكن شي تاخدوا نفس الموضوع ونفس العنوان".