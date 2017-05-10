أخبار دولية
10 أيار 2017
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صورة نادرة لحاكم دبي في طفولته وهو يصافح شخصية سياسية

حاكم ردبي ينشر صورة عبر انستغرام... Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصر,دبي,حاكم ردبي ينشر صورة عبر انستغرام...
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صورة نادرة لحاكم دبي في طفولته وهو يصافح شخصية سياسية
نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، صورة نادرة له في طفولته وهو يصافح الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.
 
ويظهر في الصورة التي نشرها حاكم دبي عبر حسابه على "إنستغرام" أيضاً الرئيس الراحل أنور السادات، ويبدو على الشيخ محمد بن راشد أن عمره كان وقتها لا يتخطى 10 سنوات.
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 من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو نادراً لهذه الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد بصحبة والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1959، في ظل حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر. 
 
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