صورة نادرة لحاكم دبي في طفولته وهو يصافح شخصية سياسية

حاكم ردبي ينشر صورة عبر انستغرام...

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LBCI News Lebanon

نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، صورة نادرة له في طفولته وهو يصافح الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.

ويظهر في الصورة التي نشرها حاكم دبي عبر حسابه على "إنستغرام" أيضاً الرئيس الراحل أنور السادات، ويبدو على الشيخ محمد بن راشد أن عمره كان وقتها لا يتخطى 10 سنوات.

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A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on May 8, 2017 at 4:49am PDT

من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو نادراً لهذه الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد بصحبة والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1959، في ظل حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.