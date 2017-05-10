كيف علّق نادي الصحافة على قرار "صوت لبنان" بصرف بعض موظفيها؟

نادي الصحافة يستنكر قرار إذاعة صوت لبنان...

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LBCI News Lebanon

بعدما تبلغ عدد من العاملين في إذاعة صوت لبنان الأشرفية قرار صرفهم من الخدمة بذريعة الوضع المالي الذي تمر به الإذاعة، علما أن بعض هؤلاء الزملاء أمضى عشرات السنوات فيها وبرواتب متهاودة، أعرف نادي الصحافة عن تفهمه لما تمر به كل المؤسسات الإعلامية من الناحية المادية، ودعا هذه المؤسسات إلى اتخاذ التدابير التي تحفظ للعاملين فيها لقمة عيشهم خارج إطار الصرف من الخدمة، بل من خلال إيجاد سبل للتمويل ومحاولة التفاهم مع السلطات الرسمية على تدابير تكفل لهذه المؤسسات المساعدة المالية والاستمرار في عملها.

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وشدد نادي الصحافة على أنه إن لم يكن بالإمكان العودة عن قرارات الصرف في إذاعة صوت لبنان، فالمطلوب هو حفظ حقوق هؤلاء الزملاء ودفع تعويضاتهم وجميع مستحقاتهم كاملة داعيا وزارة العمل والجهات المعنية للتدخل في هذا الموضوع في حال حصول أي مخالفات.