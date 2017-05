على سبيل المزاح، انتشرت صورة مركّبة تظهر فيها النجمة نادين نسيب نجيم وهي تبكي مع عبارة "صرلي أربع سنين لاحقتك من مسلسل لمسلسل بالأخير بتتزوّج وفاء"، وذلك تعليقاً على زواج الممثل السوري تيم حسن من الإعلامية المصريّة وفاء الكيلاني.

في سياقٍ متصل، علّقت نادين نسيب نجيم على الصورة ضاحكةً "انا متزوجة منذ 5 سنوات، وليبارك الله زوجي وأولادي للأبد. لا شيء يُقارن بالعائلة. مبروك". وغرّدت في تغريدة ثانية " طب شو بدي قول.. بكل عرس الي قرص".

@IdealIdee haha and I am married for 5 years may god bless my hubby and kids for ever nothing can be compared to my family. Congratulations