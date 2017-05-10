بين واشنطن وأنقرة: ضربة عالحافر وضربة عالمسمار

اردوغان يدعو واشنطن الى التراجع عن تسليح المقاتلين الأكراد

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LBCI News Lebanon

اعلن متحدث عسكري اميركي ان واشنطن ستبدأ سريعا تسليم شحنات اسلحة الى مقاتلين اكراد في سوريا، رغم انتقادات الرئيس التركي رجب اردوغان الذي كان دعا الرئيس دونالد ترامب الى التراجع عن هذا القرار .

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وكشف المتحدث الاميركي باسم التحالف الدولي ضد الارهابيين العقيد جون دوريان ان "قسما من العتاد موجود اصلا في المكان نفسه ويمكن توزيعه "سريعا جدا". واثار هذا القرار غضب تركيا التي تعتبر هؤلاء المقاتلين امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وحلفائها الغربيين تنظيما "ارهابيا".

من جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الولايات المتحدة الى التراجع فورا عن قرار تسليح المقاتلين الأكراد.

وقال اردوغان: "رجائي القوي أن يتم تصحيح هذا الخطأ على الفور وسأطرح مخاوفنا حول هذه المسألة خلال المباحثات مع ترامب في 16 ايار في واشنطن".

وكان رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم قد راى إن القرار الأميركي بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية قد يكون له عواقب "ونتيجة سلبية" على واشنطن.

وقال في مؤتمر صحفي في أنقرة قبل السفر إلى لندن إنه لا يتخيل كيف يمكن أن تختار الولايات المتحدة بين الشراكة الاستراتيجية مع تركيا وتنظيم إرهابي.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984 وتصنفه مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كتنظيم إرهابي.