سجال بين المشنوق والخطيب حول ملف الكسارات...

وقع سجال بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير البيئة طارق الخطيب خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي على خلفية ملف الكسارات.
وبحسب معلومات وزارية للـLBCI، تم الاتفاق على أن يستدعي الخطيب أصحاب الكسارات لإبلاغهم ببعض المواصفات والشروط التي يجب العمل في إطارها، وفي حال عدم الإلتزام بها، لا يمكن لأصحاب الكسارات والمرامل متابعة العمل.
وأعلن الخطيب انه تم الاتفاق على أن تعاود الكسارات المرخصة عملها أما غير المرخصة عليها مراجعة وزارة البيئة والتقدم بالمستندات المطلوبة خلال شهر.
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