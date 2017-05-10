مزايدة السوق الحرة... لم تنته هزاتها الإرتدادية

ماذا طالبت الشركة؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطار بيروت,لبنان,ماذا طالبت الشركة؟

LBCI News Lebanon

تقدمت شركة world duty free أمام مجلس شورى الدولة باعتراض على نتائج المزايدة لإدارة واستثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وطالبت باعتراضها أن يتم فتح عرضها المالي وإذا تبين أن السعر الذي تقدمت به أعلى من السعر الذي تقدم به محمد زيدان فيجب اعتبارها هي فائزة بالمزايدة.

وأبلغ محامو شركة world duty free رئيس التفتيش المركزي جورج عطية أن عرضهم المالي هو أعلى من عرض شركة محمد زيدان.

الإعلان