مزايدة السوق الحرة... لم تنته هزاتها الإرتدادية

تقدمت شركة world duty free أمام مجلس شورى الدولة باعتراض على نتائج المزايدة لإدارة واستثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وطالبت باعتراضها أن يتم فتح عرضها المالي وإذا تبين أن السعر الذي تقدمت به أعلى من السعر الذي تقدم به محمد زيدان فيجب اعتبارها هي فائزة بالمزايدة.
وأبلغ محامو شركة world duty free رئيس التفتيش المركزي جورج عطية أن عرضهم المالي هو أعلى من عرض شركة محمد زيدان.
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