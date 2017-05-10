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10 أيار 2017
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نادر الحريري: الأمور غير مقفلة وطرح بري لا يزال قائما والتأهيلي يلقى معارضة جدية من ناس فاعلين في البلد وهو لا يحظى بتوافق

نادر الحريري: الأمور غير مقفلة وطرح بري لا يزال قائما والتأهيلي يلقى معارضة جدية من ناس فاعلين في البلد وهو لا يحظى بتوافق Lebanon, news ,lbci ,أخبار مقفلة,الأمور,الحريري,نادر,
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نادر الحريري: الأمور غير مقفلة وطرح بري لا يزال قائما والتأهيلي يلقى معارضة جدية من ناس فاعلين في البلد وهو لا يحظى بتوافق
 
 
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