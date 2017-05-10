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10 أيار 2017
10/05/2017 08:30:54
الخطيب: اتفاق على أن تعاود الكسارات المرخصة عملها أما غير المرخصة عليها مراجعة وزارة البيئة والتقدم بالمستندات المطلوبة خلال شهر
الخطيب: اتفاق على أن تعاود الكسارات المرخصة عملها أما غير المرخصة عليها مراجعة وزارة البيئة والتقدم بالمستندات المطلوبة خلال شهر
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LBCI News Lebanon
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