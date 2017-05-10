بالصور - جمارك الشمال يحبطون 3 عمليات تهريب مختلفة على معابر غير شرعية

يوم امني بامتياز لجمارك الشمال

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LBCI News Lebanon

أحطبت الجمارك في الشمال ثلاث عمليات تهريب مختلفة على معابر غير شرعية منها شحنة دواليب ومنها شحنة اكسسوارات هواتف ومنها شحنة فحم حجري الذي يعد بضاعة ممنوعة كونها تسمم وتتطلب اجازة استيراد من الوزارات المعنية لأنها مادة سامة جدا.