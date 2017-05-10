أمن وقضاء
10 أيار 2017
Back

بالصور - جمارك الشمال يحبطون 3 عمليات تهريب مختلفة على معابر غير شرعية

يوم امني بامتياز لجمارك الشمال Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجمارك, الشمال,لبنان,يوم امني بامتياز لجمارك الشمال
episodes
بالصور - جمارك الشمال يحبطون 3 عمليات تهريب مختلفة على معابر غير شرعية
أحطبت الجمارك في الشمال ثلاث عمليات تهريب مختلفة على معابر غير شرعية منها شحنة دواليب ومنها شحنة اكسسوارات هواتف ومنها شحنة فحم حجري الذي يعد بضاعة ممنوعة كونها تسمم وتتطلب اجازة استيراد من الوزارات المعنية لأنها مادة سامة جدا.
 
الإعلان

 
 
 
إقرأ أيضاً