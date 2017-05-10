الكرملين يعتبر اقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي "قضية داخلية"

هكذا علق الكرملين على إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي

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LBCI News Lebanon

اعتبر الكرملين ان اقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) جيمس كومي من قبل الرئيس دونالد ترامب "قضية داخلية"، معبرا عن أمله "في الا يترك ذلك أثرا" على العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "انها قضية داخلية تماما للولايات المتحدة، قرار سيادي اتخذه الرئيس الاميركي وليس له ولا يمكن ان يكون له اي علاقة بروسيا".

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واثار قرار ترامب موجة انتقادات واسعة في واشنطن في حين ان "الاف بي آي" مكلف خصوصا التحقيق في روابط محتملة بين فريق حملة دونالد ترامب وروسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية.