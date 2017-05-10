بالفيديو: ما وجدته في لعبة طفلة صديقتها يثير الرعب... انتبهوا لألعاب أطفالكم!

الإعلان

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد التقطته الشابة أليسا آبستون البالغة من العمر 18 عاماً لدمية بسبب كمية الحشرات المتكدسة في داخلها.يُشار إلى أنّ الفيديو شوهد أكثر من 7 ملايين مرة على فيسبوك، وهدفت أليسا من خلال نشره إلى توعية الأهل على ضرورة تنظيف ألعاب أطفالهم بشكل منتظم تفادياً للحشرات والبكتيريا.وقد علّقت أليسا على الفيديو بالكتابة: "إذا كان لدى أطفالكم لعبة تأكل وتتبول احرصوا على تنظيفها بالمياه الساخنة والصابون بعد كل استخدام."وأضافت "هذه اللعبة هي لطفلة صديقة لي وقد وجدتها ابنة أخي البالغة من العمر 6 أعوام وصرخت هلعاً بعدما رأت هذه الحشرات."