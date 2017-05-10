ترامب طلب من روسيا "احتواء" النظام السوري وايران

لافروف يزور واشنطن

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LBCI News Lebanon

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب موسكو على "احتواء" النظام السوري برئاسة بشار الأسد وحليفته إيران، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في البيت الأبيض.

وشدد ترامب بعد لقائه لافروف على الحاجة الى "العمل معا من أجل إنهاء النزاع في سوريا ولا سيما التشديد على احتواء روسيا لنظام الأسد وإيران ووكلاء إيران"، قائلا "ترامب يسعى الى علاقات "مفيدة للطرفين" و"براغماتية" مع موسكو".

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وزار لافروف واشنطن لأول مرة منذ أربع سنوات تقريبا سعيا للحصول على دعم أميركي لخطة روسيا اقامة مناطق أمنية في سوريا.

من جهته، أكد لافروف ان الاتهامات لبلاده بالتدخل في السياسة الداخلية الاميركية، هي "من نسج الخيال".

وقال لافروف: "في ما يخص الاقاويل والضجيج بشأن علاقاتنا، ونسج الخيال الذي يشير الى اننا ندير السياسة الداخلية الاميركية، بالطبع نحن نراقب هذا الوضع غير الطبيعي على الاطلاق الذي وصلت اليه علاقاتنا".

وكان لافروف قد التقى نظيره الاميركي ريكس تيلرسون.