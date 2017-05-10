الجيش يحيل عمر حميد على القضاء لاعتدائه على دورية في عرسال

عمر حسن حميد في مواجهة القضاء...

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LBCI News Lebanon

أحالت مديرية الإستخبارات في الجيش اللبناني على القضاء المختص المدعو عمر حسن حميد لمشاركته في الاعتداء على دورية تابعة للجيش في محلة وادي الرعيان - عرسال، مما أدى إلى إستشهاد ضابط ورتيب وإصابة آخرين، ولوجود عدة مذكرات توقيف بحقه.