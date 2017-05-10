أمن وقضاء
10 أيار 2017
10/05/2017 09:46:08
الجيش يحيل عمر حميد على القضاء لاعتدائه على دورية في عرسال
عمر حسن حميد في مواجهة القضاء...
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LBCI News Lebanon
أحالت مديرية الإستخبارات في الجيش اللبناني على القضاء المختص المدعو عمر حسن حميد لمشاركته في الاعتداء على دورية تابعة للجيش في محلة وادي الرعيان - عرسال، مما أدى إلى إستشهاد ضابط ورتيب وإصابة آخرين، ولوجود عدة مذكرات توقيف بحقه.
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