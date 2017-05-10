أمن وقضاء
10 أيار 2017
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الجيش يحيل عمر حميد على القضاء لاعتدائه على دورية في عرسال

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الجيش يحيل عمر حميد على القضاء لاعتدائه على دورية في عرسال
أحالت مديرية الإستخبارات في الجيش اللبناني على القضاء المختص المدعو عمر حسن حميد لمشاركته في الاعتداء على دورية تابعة للجيش في محلة وادي الرعيان - عرسال، مما أدى إلى إستشهاد ضابط ورتيب وإصابة آخرين، ولوجود عدة مذكرات توقيف بحقه. 
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