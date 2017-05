شهدت مباراة جمعت فريق كيلمارنوك وضيفه داندي ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم، حادثة طريفة وغير مسبوقة، كان بطلها حكم اللقاء.

فرفع الحكم كريغ تومسون بطاقة حمراء في وجه الحكم المساعد أندريو ماك وليام ليبدي انزعاجه منه بعدما عطل المباراة جراء تعرضه لوعكة صحية.

وفي التفاصيل، تعرض الحكم المساعد لبعض الألم في معدته وتقيأ إلى جانب أرضية الملعب، فطرده تومسون.

لكن بالطبع، هذا المشهد لم يكن سوى مزحة وبعدها استكملت المباراة، التي انتهت لصالح فريق داندي بفارق هدف.

Referee Craig Thomson shows the red card to assistant Andrew McWilliam after he was sick during Dundee's win over Kilmarnock pic.twitter.com/karCWeSl3h