مقتل جندي يمني في هجوم انتحاري نُسب الى القاعدة

القوات الحكومية وقوات التحالف العربي اطلقت عملية عسكرية في وادي حضرموت

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LBCI News Lebanon

قتل جندي يمني وأصيب ستة آخرون بينهم ثلاثة مدنيين اليوم في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري ينتمي لتنظيم القاعدة في محافظة حضرموت في جنوب غرب اليمن، حسب ما أعلن مسؤول في أجهزة الأمن اليمنية.

وأوضح المصدر أن السيارة المفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش مستحدثة للقوات الحكومية في بلدة دوعن في محافظة حضرموت على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب المكلا عاصمة حضرموت.

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وكانت القوات الحكومية وقوات التحالف العربي اطلقت عملية عسكرية في وادي حضرموت قبل يومين لطرد عناصر القاعدة من هذه المنطقة بعد قيام التنظيم بتفجير مقرين مهجورين لقوات الامن.