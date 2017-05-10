أمضت شهر عسلها على كرسي متحرك... ما الذي حصل مع هذه العروس في تركيا؟

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تحدثت شابة تُدعى أليسون غراي (33 عاماً) عن حادثٍ مروّع تعرّضت له العام الماضي في تركيا عندما كانت تقضي شهر العسل برفقة زوجها براين.وقد أشارت الشابة إلى أنّها وقعت عن قارب صغير في المياه وعوضاً عن قضاء أسبوعها في السباحة والاستجمام برفقة زوجها في مرماريس، أمضت الفترة على كرسي متحرك نتيجة كسر في العنق.واحتاجت أليسون بعد الحادث المخيف إلى7 قطب في ذقنها وقدمها. وعلّقت الشابة على ما حصل بالقول إنّ شهر العسل يكون رحلة لا تنتسى للكثيرين إلّا أنّها كانت كابوساً بالنسبة لهما.الجدير ذكره، أنّ أليسون وبراين التقيا في كانون الثاني من العام 2013 وتزوجا في الشهر نفسه من العام 2016 ولكنهما انتظرا حلول عطلة عيد الفصح حتى يذهبا في رحلة شهر العسل.