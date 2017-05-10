بالفيديو: مرونة هذا الطفل ستصدمكم... عمره 9 أعوام فقط!

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أذهل طفل هندي يُدعى "تيلوك كايسام" الناس وهو في التاسعة من عمره فقط والسبب موهبته الفريدة.وفي التفاصيل، استطاع الطفل التزحلق تحت 146 عموداً بلاستيكياً لمسافة 145 متراً في جولة واحدة خلال56.01 ثانية مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في 3 أيار من هذا العام.يُشار إلى أنّ هذا الرقم القياسي ليس الأول له فقد سجل سابقاً رقماً قياسياً عام 2015 في التزحلق على الجليد.واللافت أنّ الطفل استطاع التزحلق تحت الأعمدة من دون المساس بها أبداً كما أنّه نافس رقمه القياسي السابق من خلال خفض ارتفاع الأعمدة من 35 حتى 28 سنتيمتراً.واللافت أنّ هذا الطفل الخارق بدأ مسيرته في هذا المجال عن عمر الخمسة أعوام.في سياق متصل، أعرب والدا الطفل عن فخرهما بما وصل إليه تيلوك كما قال الوالد في حديث صحفي إنّه لم يكن يتوقع أنّ يحقق ابنه هذا الرقم القياسي خلال هذه الفترة القصيرة منذ عام 2013.الجدير ذكره، أن تيلوك ثابر كثيراً ونال جوائز عدّة في مجال الرياضة في الهند، كما أنّه يتدرب كثيراً لغاية ساعتين صباحاً وساعتين في المساء.إليكم الفيديو: