إعلان لكرة السلة النسائية يثير بلبلة بسبب عارضة أزياء مثيرة!

الإعلان

أثار فيديو ترويجي الكثير من الجدل في الأرجنتين والسبب عارضة الأزياء التي شاركت في الإعلان.وفي التفاصيل، هدف الإعلان هو لفت الانتباه إلى الدوري الأرجنتيني لكرة السلة للسيدات بالإضافة إلى تشجيع النساء على لعب كرة السلة ومشاهدة المباريات.إلّا أنّ هذا الفيديو أغضب مشجعي كرة السلة النسائية الذين كانوا يفضلون لو لجأ القيّمون إلى لاعبة كرة سلة محترفة بدلاً من الاستعانة بعارضة أزياءٍ مثيرة.وعلّق رواد الانترنت على طريقة تصوير الإعلان مشيرين إلى أنّه تم التركيز على جسم العارضة ووجهها وغُض النظر عن الهدف الأساسي من الإعلان ألا وهو الدوري الأرجنتيني.واعتبر مشجعو الفريق أن عارضة الأزياء في الإعلان لم تُسدّد الكرة ولو لمرّة واحدة.وقد شاهد هذا الفيديو أكثر من 73 ألف شخص ووصفه الكثيرون بأنّه يظهر التمييز الجنسي ويشكل إهانة لكرة السلة.شاهدوه وشاركونا آراءكم هل توافقون تعليقات المنتقدين؟