ممارسة الرياضة بكثافة قد تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض!

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توصّل العلماء إلى أنّ ممارسة التمارين الرياضية المكثّفة يمكن أن تُسبّب تغييراً في تكوين بكتيريا الأمعاء الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل صحية عدّة لدى الفرد.وفي التفاصيل، نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية خبراً عن دراسة أجراها الباحثون على جنود مشاركين في برنامج تدريبي مكثف. وتبين في هذه الدراسة أنّ ممارسة التمارين لفترة طويلة يجعل حاجز الحماية في الأمعاء سهل الاختراق.وفسّر العلماء ذلك بالقول إن هذه الرياضات تسبب "متلازمة الأمعاء المتسربة" ما يعني تسرب المواد الضارة إلى الدمّ الأمر الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالكثير من الأمراض.تعتبر نتائج هذه الدراسة تحذيراً هاماً لمن يمارسون الرياضة المكثفة أو العسكريين.يُذكر أنّ هذه الدراسة نُشرت في المجلة الأميركيّة لعلم وظائف الأعضاء، الجهاز الهضمي والكبد.