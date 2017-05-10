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10 أيار 2017
10/05/2017 10:24:24
مقتل سارة ضحية الرصاص الطايش الأحد الماضي كان محفّز لكتير أشخاص إنّو يوقعوا على طلب وهب الأعضاء...شاركونا عبر فيديو أو كتابة على هاشتاغ "وهب_الأعضاء_حياة"
مقتل سارة ضحية الرصاص الطايش الأحد الماضي كان محفّز لكتير أشخاص إنّو يوقعوا على طلب وهب الأعضاء...شاركونا عبر فيديو أو كتابة على هاشتاغ "وهب_الأعضاء_حياة"
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LBCI News Lebanon
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