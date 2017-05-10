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10 أيار 2017
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مقتل سارة ضحية الرصاص الطايش الأحد الماضي كان محفّز لكتير أشخاص إنّو يوقعوا على طلب وهب الأعضاء...شاركونا عبر فيديو أو كتابة على هاشتاغ "وهب_الأعضاء_حياة"

مقتل سارة ضحية الرصاص الطايش الأحد الماضي كان محفّز لكتير أشخاص إنّو يوقعوا على طلب وهب الأعضاء...شاركونا عبر فيديو أو كتابة على هاشتاغ "وهب_الأعضاء_حياة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطايش,الرصاص,ضحية,سارة,مقتل,
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مقتل سارة ضحية الرصاص الطايش الأحد الماضي كان محفّز لكتير أشخاص إنّو يوقعوا على طلب وهب الأعضاء...شاركونا عبر فيديو أو كتابة على هاشتاغ &quot;وهب_الأعضاء_حياة&quot;
 
 
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