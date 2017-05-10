مقتل سارة ضحية الرصاص الطايش الأحد الماضي كان محفّز لكتير أشخاص إنّو يوقعوا على طلب وهب الأعضاء...شاركونا عبر فيديو أو كتابة على هاشتاغ "وهب_الأعضاء_حياة"