فيديو لأميركيّة تهين امرأة مسلمة في متجر يجتاح الانترنت

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الأكثر تداولًا لسيّدة أميركيّة تتوجه بالإهانات إلى سيدة مسلمة عندما كانتا تتسوقان في أحد المتاجر في ولاية فرجينيا.

وفي التفاصيل، سمحت السيدة المسلمة للأميركيّة بأن تأخذ مكانها في الطابور لأنها كانت على عجلة. غير أنّ الأميركيّة بدأت بانتقاد مسلمة منقبة أخرى في المتجر وبإهانتها، ثم استدارت إلى السيّدة المسلمة التي كانت وراءها ووجهت إليها الإهانات.

وقالت لها: "أتمنى لو لم يتم إتاحة الفرصة لكِ للإقامة في البلاد".

فأجابت السيدة المسلمة: "لقد وُلدت هنا"، لترد المرأة العنصرية: "أوباما لا يحكم بعد الآن.. أنتِ غير مرحب بكِ هنا".

Muslim friend of mine got harassed at a Trader Joe's in Reston, VA. pic.twitter.com/Ki8gc1RZio