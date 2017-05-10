تسريحة رائجة قد تُفقدكم شعركم إلى الأبد... ما هي؟

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مما لا شكّ فيه أنّ النجمات العالميات بتن علامة فارقة في مجال الأزياء والجمال وهن مصدر وحي للكثيرات.فعند الحديث عن تسريحات الشعر الملفتة لا يُمكن غضّ النظر عن الكعكة العالية والمشدودة التي اعتمدتها كلّ من ريهانا، كيت هادسن، آيلي ستينفلد في حفل الـ Met Gala الأسبوع الماضي.ولكن اعتماد هذه التسريحة الجميلة قد يسبب تساقط الشعر وفق خبراء زراعة الشعر في بريطانيا.ويشير الدكتور إدوارد بال إلى أنّ اعتماد تسريحة الضفيرة أو تسريحة ذيل الحصان لفترة طويلة قد يسبب تساقط الشعر خصوصاً لجهة الأمام.والأخطر من ذلك قد تسبّب هذه التسريحات الإصابة بالـ alopecia أيّ الثعلبة التي تجعل الشعر يتساقط تدريجياً حتى الصلع.وبحسب الدكتور بال، فإن الضرر الناتج عن هذه التسريحات يسبب التهابات في فروة الرأس لا يمكن علاجه من دون جراحة لزرع الشعر.والجدير ذكره، أنّه حتى الرجال قد يصابون بهذه المشكلة خصوصاً الذين يُطيلون شعرهم ويربطونه أو يُرجعونه إلى الوراء من خلال مثبت الشعر الجل.