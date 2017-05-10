موضة وجمال
10 أيار 2017
Back

تسريحة رائجة قد تُفقدكم شعركم إلى الأبد... ما هي؟

هذه هي التسريحة التي تفقدكم شعركم Lebanon, news ,lbci ,أخبار تسريحات, شعر,نجمات,هذه هي التسريحة التي تفقدكم شعركم
episodes
تسريحة رائجة قد تُفقدكم شعركم إلى الأبد... ما هي؟
مما لا شكّ فيه أنّ النجمات العالميات بتن علامة فارقة في مجال الأزياء والجمال وهن مصدر وحي للكثيرات.

فعند الحديث عن تسريحات الشعر الملفتة لا يُمكن غضّ النظر عن الكعكة العالية والمشدودة التي اعتمدتها كلّ من ريهانا، كيت هادسن، آيلي ستينفلد في حفل الـ Met Gala الأسبوع الماضي.

ولكن اعتماد هذه التسريحة الجميلة قد يسبب تساقط الشعر وفق خبراء زراعة الشعر في بريطانيا.
الإعلان


ويشير الدكتور إدوارد بال إلى أنّ اعتماد تسريحة الضفيرة أو تسريحة ذيل الحصان لفترة طويلة قد يسبب تساقط الشعر خصوصاً لجهة الأمام.

والأخطر من ذلك قد تسبّب هذه التسريحات الإصابة بالـ alopecia أيّ الثعلبة التي تجعل الشعر يتساقط تدريجياً حتى الصلع.

وبحسب الدكتور بال، فإن الضرر الناتج عن هذه التسريحات يسبب التهابات في فروة الرأس لا يمكن علاجه من دون جراحة لزرع الشعر.

والجدير ذكره، أنّه حتى الرجال قد يصابون بهذه المشكلة خصوصاً الذين يُطيلون شعرهم ويربطونه أو يُرجعونه إلى الوراء من خلال مثبت الشعر الجل.

The top knot is back: Rihanna wowed at the Met Gala on Monday
Candice gave herself an instant face lift with her hair do
مصدر
إقرأ أيضاً