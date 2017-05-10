جبهة فتح الشام تحذر فصائل المعارضة من تطبيق اتفاق استانا

حذرت جبهة فتح الشام فصائل المعارضة من تطبيق اتفاق استانا الذي وقعته قبل اسبوع موسكو وطهران الداعمتان لدمشق وانقرة الراعية للمعارضة، معتبرة ان من شأن ذلك ان يشكل "خيانة".

وينص اتفاق استانا الذي يستثني جبهة فتح الشام على انشاء "مناطق تخفيف التصعيد" في ثماني محافظات سورية. ويطالب الدول الضامنة بالعمل على فصل فصائل المعارضة عن "المجموعات الارهابية"، وابرزها جبهة النصرة وتنظيم داعش.

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وجاء في بيان نشرته هيئة تحرير الشام التي تعد جبهة فتح الشام مكونها الرئيسي، على تطبيق تيلغرام ليل الثلاثاء ان "الموافقة على اتفاقية استانا والرضا بها خيانة.. ومؤامرة تبغي وأد الجهاد والثورة في الشام".