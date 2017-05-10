صور مثيرة بالبيكيني لكيندال وبيلا وهايلي... خلال عطلة سرية للغاية!

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نشرت عارضات الأزياء كيندال جينير، بيلا حديد وهايلي بالدوين صوراً لهن عبر انستغرام خلال عطلة سياحية في إحدى الجزر الاستوائية قيل إن وجهتها سرية.وقد تباهت عارضات الأزياء بأجسادهن المثيرة مرتديات ملابس سباحة من خلال نشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفي إحدى الصور ظهرت كيندال على المزلجة المائية وعلّقت عليها بالقول "لن تجدوني".أما بيلا فقد نشرت صورة مثيرة لها على القارب وعلّقت عليها "عودة إلى الحياة. "الجدير ذكره، أنّ المغنية جاستن سكاي والمصورة الفوتوغرافية رينيل ميدرانو رافقتا الشابات خلال الرحلة.شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم: