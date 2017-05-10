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10 أيار 2017
10/05/2017 12:09:21
فريق الهومنتمن يفوز على المتحد بنتيجة 95-82 ويتقدم ٢-١ في نصف نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
فريق الهومنتمن يفوز على المتحد بنتيجة 95-82 ويتقدم ٢-١ في نصف نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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