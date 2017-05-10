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10 أيار 2017
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فريق الهومنتمن يفوز على المتحد بنتيجة 95-82 ويتقدم ٢-١ في نصف نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة

فريق الهومنتمن يفوز على المتحد بنتيجة 95-82 ويتقدم ٢-١ في نصف نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحد,يفوز,الهومنتمن,فريق,
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فريق الهومنتمن يفوز على المتحد بنتيجة 95-82 ويتقدم ٢-١ في نصف نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
 
 
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