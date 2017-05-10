بالصورة: ابتسام تسكت تكشف عن إصابتها بمرضٍ مزمن...

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عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، كشفت الفنانة المغربية ومشتركة برنامج "ستار أكاديمي" ابتسام تسكت عن إصابتها بمرضٍ مزمنٍ ما منعها في الفترة الأخيرة من مشاركة متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأحدث صورها.وفي التفاصيل، كتبت ابتسام في تغريداتٍ متتالية "السلام عليكم احبائي الأوفياء اعتذر انني مكنشاركش معاكم صوري هاد الفترة لان وكيفما كتعرفو انا عندي مرض مزمن وففصل الربيع كيجهاد علي".وأضافت ابتسام "هاد الفصل كيخلي وجهي وعيني دائما منفوخين حساسية حادة فسمحولي هادشي لي عطى الله كنتمنى تفهمو وضعي وشكرا".وختمت ابتسام سلسلة تغريداتها بالإعلان عن أغانٍ جديدة ستصدرها قريبا.