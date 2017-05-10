بالصورة - أب يحرج ابنه أمام زملائه في الصف... إليكم ماذا فعل!

هكذا أحرج هذا الوالد ابنه...

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LBCI News Lebanon

تلقى والد أميركي شكاوى عن ابنه من معلّمة الفيزياء التي قالت له إنّ الولد يلهو في الصف ويتمتّع بسلوكٍ سيّء.

وبعدما اتّصلت المعلّمة بالوالد برادلي هاورد مرّات عدّة، هدّد الأخير ابنه براد وقال له إنّه في حال لم يحسن التصرّف، سيخصص له زيارة مميّزة إلى مدرسته.

لكن براد لم يكترث لتهديدات والده واستمرّ بتصرفاته السيّئة، إلى أن زاره والده كما وعد.

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وصعق الابن بوجود والده في الصف جالسًا في مقعد بالقرب من المقعد الذي يجلس فيه براد عادة.

والتقط الوالد صورة سيلفي مع ابنه، فنشرتها شقيقة براد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واعترف براد أنّ والده أحرجه كثيرًا بتصرفه هذا.