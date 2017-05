بالصورة - أب يحرج ابنه أمام زملائه في الصف... إليكم ماذا فعل!

تلقى والد أميركي شكاوى عن ابنه من معلّمة الفيزياء التي قالت له إنّ الولد يلهو في الصف ويتمتّع بسلوكٍ سيّء.

وبعدما اتّصلت المعلّمة بالوالد برادلي هاورد مرّات عدّة، هدّد الأخير ابنه براد وقال له إنّه في حال لم يحسن التصرّف، سيخصص له زيارة مميّزة إلى مدرسته.

لكن براد لم يكترث لتهديدات والده واستمرّ بتصرفاته السيّئة، إلى أن زاره والده كما وعد.

وصعق الابن بوجود والده في الصف جالسًا في مقعد بالقرب من المقعد الذي يجلس فيه براد عادة.

والتقط الوالد صورة سيلفي مع ابنه، فنشرتها شقيقة براد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واعترف براد أنّ والده أحرجه كثيرًا بتصرفه هذا.

My dad told my brother if he got another call from the physics teacher complaining he would go sit in his class..dad got another call 😂 pic.twitter.com/zteNyXqhpy