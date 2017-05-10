بالصور – وداعاً لموضة "الفخذين غير المتلاصقين"... إليكم الصيحة الجديدة التي تفوقها غرابة!

نجمات على غرار كورتني كارداشيان وبيلا حديد اتّبعن هذه الصيحة!

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LBCI News Lebanon

انتشرت في السنوات القليلة الماضية بين الفتيات ما يُعرف بموضة "الفخذين غير المتلاصقين" (Thigh gap)، لكن حان الوقت اليوم لتقولي وداعًا لهذه الصيحة الغريبة لأنّ آخر الصيحات هي صيحة تفوقها غرابة... إبراز القفص الصدري!

فانتشرت مؤخرًا صيحة جديدة بين عارضات الأزياء ونجمات تلفزيون الواقع مثل كورتني كارداشيان وبيلا حديد، تعرف بـ"التفاخر بالقفص الصدري".

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وحرصت العارضات على نشر صور لهنّ تظهر القفص الصدري بوضوح كدليل على نحافة أجسادهنّ.

غير أنّ وسائل إعلام أجنبيّة اعتبرت أنّ صيحات كهذه تشكل ضغطا على النساء للظهور بشكل معين أو محاولة التشبه بنجماتهن المفضلات.

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Apr 25, 2017 at 1:41pm PDT

Reflect and recharge 📍❤️🍒 A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Apr 2, 2017 at 8:36pm PDT