مقدمة النشرة المسائية 10-05-2017

مقدمة النشرة المسائية...

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LBCI News Lebanon

يرسم العالم معالم الشرق الاوسط تحت النار وبدماء سكان المنطقة, ويتفاوض كبار مسؤوليه حول مستقبل سوريا والدول المحيطة بها, وسط توتر في العلاقات الدولية, لا سيما الاميركية الروسية.

وفيما كل الأعين موجهة الى واشنطن حيث عقد اول لقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يعيش لبنان في عالم ثان, ويبدو مسؤولوه غير واعين لخطر النار الملتهبة من حوله, يتلهون بتضييع الفرص والقوانين الانتخابية الدائرة في دوامة الفشل.

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وفي هذا الاطار, علا اليوم سقف التخاطب بين بعبدا وعين التينة, بحيث نقل النواب عن الرئيس بري قوله, ان الوصول الى الفراغ في مجلس النواب, لن يكون نهاية للبلد انما نهاية ً للعهد.

فهل يكون كلام بري بعد اعلان الرئيس عون امس دعم القانون التأهيلي مجردَ إعلاءٍ لسقف المواقف, أم اننا فعلا قاب قوسين من الدخول في المحظور؟

لن يأتي الجواب سريعا, لأن الازمة سترحل مجددا الى العشرين من حزيران المقبل ,مع ترجيح فتح رئيس الجمهورية دورة استثنائية لمجلس النواب, ما يفسح في المجال مجددا امام التفاوض بشأن القانون.

قانون, من المؤكد ان التيار الوطني الحر لم يطرح بخصوصه اي خطة جديدة, فيما تفيد كل المعلومات ان التأهيليَ منه لن يمر, والتقدمُ الان هو لطرح الرئيس بري حسبما اعلن نادر الحريري الذي اضاف: تبقى الافكار المتعلقة بمجلس الشيوخ, وهي تحتاج الى وقت ودراسات, فيما الكل موافق على ان يكون الصوت التفضيلي في القضاء بالصيغة التي يطرحها بري.

هذا كله ونحن نعيش في شبه دولة, انضمت فيها اليوم آمال خشفي الى سارة سليمان , لتنتهي ضحية رصاص طائش اطلقه مجرمون متفلتون امنيا واخلاقيا. علّ شبه الدولة هذه تنزل عن عرش استراتيجياتها الفاشلة الى ضرورة وضع حد لحقيقة الموت المتنقل ظلما بين مواطنيها.