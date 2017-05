هل وقعتم ضحيّتها؟ يمنى فؤاد تستدرج الرجال في النوادي الليلية وتُخدّرهم بهدف سرقتهم!

ألقت السلطات الأميركيّة القبض على شابة تدعى يمنى فؤاد وتبلغ من العمر 21 عامًا بعدما سرقت آلاف الدولارات والمجوهرات من رجال كانت تمارس الجنس معهم وتخدرّهم في بعض الحالات.

واتهمت محكمة في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية فؤاد بالسرقة واستخدام هويّة مزوّرة.

ويزعم أنّ فؤاد قالت للقاضي إنّها بائعة هوى.

ويُشتبه أيضًا بأنّها كانت تخدّر الرجال لتسرقهم، كما أنّها مطلوبة لارتباطها بجرائم نفذّت في نيو جيرسي ونيويورك وكارولينا الشمالية.

وجاء اعتقال فؤاد بعدما قال رجل إنّه استيقظ بعد ممارسة الجنس مع الفتاة، ليجد أنها سرقت أمواله وساعة "روليكس" ثمينة. وبلغت قيمة المسروقات 32 ألف دولار.

Have you fallen victim to Yomna Fouad?She was arrested after she lured a men at a club and stole all his ⌚️💎💰 at the end of the night. pic.twitter.com/1JTVsjTNnH