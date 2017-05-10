اعتراض وانقاذ اكثر من 350 مهاجرا قبالة ليبيا

تمكن حرس السواحل الليبيون من اعتراض مركب تكدس فيه اكثر من 350 مهاجرا قبالة مدينة صبراته كانوا ينوون التوجه الى ايطاليا.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية العميد ايوب قاسم: "حاولت إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية وتدعى "سي ووتش"(المانية) عرقلة عمل زورق حرس السواحل أثناء عمله في إنقاذ المهاجرين في مياه السيادة البحرية الليبية وذلك بسعيها أخذ المهاجرين عنوة بحجة أن ليبيا غير آمنة".

وتتعرض المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط منذ اسابيع للانتقاد في ايطاليا بداعي "التواطؤ" مع مهربين يعملون في ليبيا.