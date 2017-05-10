شرطة لندن تتهم 3 نساء بـ"الاعداد لعمل ارهابي"

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اتهمت شرطة لندن الاربعاء 3 نساء، بينهنّ ام وابنتها، بـ"الاعداد لعمل ارهابي"، بعد بضعة ايام من اعتقالهنّ خلال عملية ادت الى اصابة احداهنّ بجروح.ويأتي توجيه هذه التهم، اثر عملية نُفذت في السابع والعشرين من نيسان داخل منزل في شمال غرب لندن، تم خلالها اعتقال خولا برغوثي البالغة عشرين عاما فيما اصيبت ريزلان بولار (21 عاما) بالرصاص.وفي الليلة نفسها تم اعتقال مينا ديتش (43 عاما) والدة ريزلان بولار، في كينت بجنوب شرقي انكلترا.وسمح للشرطة باحتجاز النساء بهدف استجوابهنّ مطوّلاً. وقد وُجّهت إليهنّ الاربعاء تهم "الاعداد لاعمال ارهابية والقتل العمد"، وفقا لشرطة سكوتلاند يارد.وقد تمت عملية السابع والعشرين من نيسان في شمال غرب لندن بعد ساعات على اعتقال خالد محمد عمر علي (27 عاما) الذي وجه اليه القضاء تهمة "الاعداد لارتكاب اعمال ارهابية" اثر اعتقاله قرب مقر البرلمان البريطاني وكانت بحوزته سكاكين عدة.