مؤتمر في لندن لرسم خطوط شراكة جديدة مع الصومال

تستضيف لندن الخميس مؤتمرا دوليا حول الصومال لرسم الخطوط العريضة لـ"شراكة" اقتصادية وأمنية جديدة مع هذا البلد الذي يُعتبر واحدا من البلدان الاقل استقرارا والاكثر فقرا في العالم.

ويشارك في هذا المؤتمر نحو اربعين وفدا ومؤسسة دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، في حضور الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.

والمؤتمر ليس مخصصا لجمع الاموال بل للتركيز على مجالات التنمية الاقتصادية المحتملة ومعالجة القضايا الامنية، في وقت تواجه الحكومة المركزية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي تهديدا من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.