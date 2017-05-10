مقتل 8 في زلزال قوته 5.5 درجات بشمال غربي الصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن 8 أشخاص لاقوا حتفهم عندما ضرب زلزال قوته 5.5 درجات منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين اليوم الخميس، فيما أظهرت صور نشرت على الإنترنت مباني تضررت جراء الزلزال.

وأوضحت الإدارة الصينية للزلازل ان الزلزال وقع في مقاطعة تاكسكورجان النائية بمدينة كاشجار على عمق ثمانية كيلومترات. وقالت وكالة (شينخوا) إن 11 شخصا أصيبوا أيضا جراء الزلزال.

وكثيرا ما تتعرض منطقة شينجيانغ لزلازل، تتسبب غالبيتها في اضرار محدودة.

وذكرت وكالة (شينخوا) أن جدران بعض المباني تشققت أو انهارت جراء الزلزال فيما لا يزال يجري إحصاء عدد الضحايا.