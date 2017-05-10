اعتراض وانقاذ نحو 500 مهاجر قبالة ليبيا

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تمكن حرس السواحل في ليبيا من اعتراض مركب تكدس فيه نحو 500 مهاجر بينهم 277 مغربيا قبالة مدينة صبراته كانوا ينوون التوجه الى ايطاليا.وقال العميد ايوب قاسم، الناطق باسم البحرية الليبية لوكالة فرانس برس "حاولت إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية وتدعى "سي ووتش" عرقلة عمل زورق حرس السواحل أثناء عمله في إنقاذ المهاجرين، في مياه السيادة البحرية الليبية وذلك بسعيها أخذ المهاجرين عنوة بحجة أن ليبيا غير آمنة".وتتعرض المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط منذ اسابيع للانتقاد في ايطاليا بداعي "التواطؤ" مع مهربين يعملون في ليبيا.وأوضح قاسم أن العملية التي جرت الاربعاء تمت على بعد 19 ميلا بحريا قبالة صبراته، مشيرا الى اطلاق نار من جانب مهربين استهدف خفر السواحل من دون ان يسفر ذلك عن ضحايا.