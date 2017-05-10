قرار جديد للداخلية الاميركية...

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أعلن مسؤولون الأربعاء أنه من المرجح أن توسع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول على متن الرحلات الجوية التجارية ليشمل بعض الدول الأوروبية.لكن المسؤولين المطلعين على الأمر قالوا إن الإدارة تراجع سبل التأكد من أن بطاريات الليثيوم المخزنة في الأمتعة لن تنفجر في الجو.ومن شأن أي توسيع للحظر أن يؤثر على شركات طيران أميركية مثل يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز جروب. وقال ستة مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا إنهم يتوقعون أن تصدر وزارة الأمن الداخلي الأميركية إعلانا بهذا الصدد لكنهم رفضوا الإفصاح عن موعد ذلك.