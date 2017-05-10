اسرار الصحف 11-5-2017



النهار





أسماء جديدة...

من جديد سرّبت أسماء تردّد أنها المرشحة لرئاسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" واختلفت تماماً عن الأسماء المسرّبة سابقاً.





ضغوط على مسؤول...

يتعرّض مسؤول أمني لضغوط متواصلة لعدم استمراره في القيام بمهماته بتشدد وملاحقة المخالفين.





الانترنت البطيْ...

على رغم تجارب تقوية الانترنت الا أن المواطنين لا يزالون على شكواهم من بطء الخدمة وضعفها حتى في المناطق الواقعة ضمن بيروت الكبرى.







المستقبل





يقال إنّ ديبلوماسيين متابعين أكّدوا أن استقالة مرجع روحي بارز في الآونة الأخيرة كانت مطروحة العام المقبل إلا أنه بادر إليها في هذا الوقت بسبب عقبات اعترضت انعقاد مؤتمر روحي لطائفته.





الجمهورية





حملة

فاجأ نائب في تيار سياسي زميلاً له ينتمي إلى أحد الأحزاب عندما طلب منه القيام بحملة ضد مناقصة رست على شخصية قريبة من التيار الذي ينتمي إليه.





إستقرار

طلب سفير دولة كبرى من مرجعية لبنانية حسم موضوع يتعلق بالإستقرار النقدي في لبنان.





خلايا

زار مسؤول أمني أوروبي بيروت سراً للإطلاع على تحقيقات مع خلايا قبضت عليها الأجهزة الأمنية كانت تخطط لعمليات في أوروبا.







البناء



يحرص سياسي مخضرم على تأكيد أنّ تطبيق قانون وسيط الجمهورية من شأنه الحدّ من الفساد بشكل كبير جداً، علماً أنّ هذا القانون الذي يحمل الرقم 664 تمّ إقراره في المجلس النيابي في 4 شباط 2005، ابان عهد الرئيس العماد إميل لحود، وفي زمن حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، والتي لم يتسنّ لها وضعه موضع التنفيذ لأنها استقالت في 28 شباط من العام نفسه، ولذلك يطالب السياسي المخضرم الحكومة الحالية بإنجاز المراسيم التطبيقية لهذا القانون لكي يبدأ العمل به في أقرب وقت ممكن…