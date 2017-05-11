كومي يرفض التعليق على اقالته في رسالة الى زملائه

رفض مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" السابق جيمس كومي التعليق على اقالته من قبل الرئيس دونالد ترامب واكتفى بالقول انه سيكون "بخير" وذلك في رسالة وداع الى زملائه نشرتها وكالة "سي ان ان" الاربعاء.

وكان الرئيس الجمهوري اقال كومي بشكل مفاجئ الثلاثاء مبررا ذلك بان مدير ال"اف بي آي" الذي تنتهي ولايته في العام 2023 لا يقوم بعمل جيد، الا ان القرار اثار صدمة لدى كثيرين لان كومي نفسه كان يترأس فريق التحقيق في العلاقات بين روسيا ومقربين من ترامب خلال حملته الانتخابية.

وطالب الديموقراطيون بتعيين مدع خاص لتولي التحقيق الذي يجريه "اف بي آي" حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية. الا ان المتحدثة باسم البيت الابيض ساره هاكابي ساندرز استبعدت الفكرة وقالت "لا نعتقد ان الامر ضروريا".