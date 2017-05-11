نزع السلاح النووي في بيونغ يانغ "هدف مشترك" للصين وكوريا الجنوبية

اتفق الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-ان الخميس على ان نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية "هدف مشترك" للصين وكوريا الجنوبية، حسبما اعلن متحدث باسم مون.

وأعلن يون يونغ-تشان امام صحافيين ان الرئيسين اتفقا في اول اتصال هاتفي بينهما على "ان نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هدف مشترك بين البلدين".

وكانت العلاقات بين سيول وبكين شهدت توترا بعد نشر منظومة الصواريخ الاميركية "ثاد" في كوريا الجنوبية لمواجهة التهديد من الشمال.

وتعتبر الصين ان هذه المنظومة تهديد لقدراتها العسكرية واتخذت سلسلة من الاجراءات ضد شركات كورية جنوبية في خطوة اعتبرتها سيول نوعا من الانتقام الاقتصادي.