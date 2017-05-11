بالتفاصيل - هكذا حصل الاعتداء على "الجديد"

اقدم شبان على احراق إحدى سيارات النقل المباشر الخاصة بقناة "الجديد" بعدما تسللوا الى مبنى القناة فجر اليوم .

وقد اتت النيران على السيارة فيما حضرت القوى الامنية والاجهزة المختصة الى القناة وفتحت تحقيقاً في الحادث لكشف المرتكبين.

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وقد حضر وزير الداخلية نهاد المشنوق الى قناة الجديد وتفقد المكان.

وفي حديث للـLBCI أكدت رئيسة مجلس إدارة قناة الجديد الإعلامية كرمى خياط انه كلّما قامت قناة الجديد بتقرير يتعلق بفساد أو بانتقاد يطال رئيس المجلس النيابي يتم الاعتداء عليها.​

الى ذلك، أجرى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود اتصالا بمدعي عام بيروت القاضي زياد بو حيدر وطلب منه تكليف الشرطة القضائية ومكتب الادلة العلمية للانتقال فورا الى مبنى تلفزيون الجديد لاجراء التحقيق في شأن الاعتداء، والاستماع الى افادة الشهود الموظفين في المحطة والكشف على مكان حصول الاعتداء ورفع البصمات وضبط الكاميرات وتفريغها، توصلا لمعرفة الفاعلين تمهيدا لتوقيفهم وملاحقتهم جزائيا.

(المصدر)